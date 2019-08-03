В Кургане демонтировали баннеры кандидата в губернаторы Сидорова

Баннеры кандидата в губернаторы Курганской области от КПРФ Якова Сидорова демонтировали.

На странице его команды в соцсетях говорится, что компания "Область 45", у которой арендованы места, якобы без законных оснований сняла баннеры утром 3 августа.

Сам Сидоров подтвердил Накануне.RU информацию о том, что баннеры демонтированы.

Ранее Сидорову неоднократно предлагали снять их самостоятельно, но он отказывался. Кандидат в губернаторы рассказывал Накануне.RU, что эта просьба исходила от молодых людей, а первоисточником ее выступил, как они пояснили, "очень уважаемый человек, которому не нравится, что баннеры там размещены".

На плакатах коммуниста написан лозунг: "Выбираем губернатора - не залетного хищника, а народного защитника". В социальных сетях местные жители предположили, что "залетный хищник" - это якобы бывший тюменский чиновник, а ныне врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, который идет на выборы самовыдвиженцем, но при финансовой поддержке "Единой России", а "народный защитник" - это якобы Яков Сидоров.

"Так вот - этому "условному хищнику" не понравились мои баннеры и он предпринимает попытки их убрать. На мой вопрос: "Что же будет, если я откажусь их убрать?" мне молодые люди пояснили, что законных способов убрать баннеры нет. Поэтому, скорее всего, их спилят вместе с конструкцией", - говорил ранее Сидоров.

Ситуацию прокомментировал главный редактор медиахолдинга "Область 45" Александр Тетерин. В компании заявили, что кандидат в губернаторы Зауралья нарушил федеральный закон: агитационные материалы кандидата в губернаторы должны быть оплачены за счет средств избирательного фонда самого кандидата, а не какими-либо сторонними лицами или организациями.

По словам главреда, заключен договор с курганским областным отделением политической партии КПРФ об оказании услуг по размещению и демонстрации агитационных материалов на принадлежащих нам рекламных поверхностях. С кандидатом в губернаторы Яковом Сидоровым договора об оказании таких услуг у нет.

Напомним, выборы губернатора Курганской области состоятся 8 сентября этого года. Бороться за кресло главы региона будут четыре кандидата - Татьяна Майборода от "Справедливой России", Юрий Ярушин от ЛДПР, Яков Сидоров от КПРФ и Вадим Шумков как самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия".