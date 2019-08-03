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Общество В России
Дженнифер Энистон (2014) | Фото:intouchweekly.com

Звезду сериала "Друзья" пригласили в "Брат- 3" на роль монахини, жены священника-людоеда

Звезда ситкома "Друзья", известная голливудская актриса Дженнифер Энистон может сняться в фильме "Брат-3", который стал скандальным еще до начала съемок.

По словам шоумена Стаса Барецкого, создателя проекта, переговоры с актрисой прошли успешно, но она запросила за участие в фильме очень высокий гонорар - $1 млн за съемочный день.

Барецкий считает, что сможет отснять все сцены с ее участием за день, и ведет переговоры с инвесторами, чтобы собрать нужную сумму.

Шоумен рассказал порталу Teleprogramma.pro, что хочет пригласить Энистон на роль монахини, супруги священника-людоеда.

Напомним, ранее продюсер Стас Барецкий описал сюжет фильма, который станет продолжением легендарной дилогии Алексея Балабанова. Основная идея авторов проекта в том, чтобы переложить криминальные разборки 90-х на наши дни, а правдоподобность должны обеспечить диалоги от сценариста Comedy Club. Остроты сюжету добавят мат, жесткий секс и сцены жестокости.

Роли в кинокартине Барецкого с бюджетом в 1 млн долларов будут исполнять блогеры, так как почти все актеры отказались сниматься.

Ранее в интернете появились петиции, обращенные к Минкульту России и лично Владимиру Мединскому. Сам министр призвал россиян игнорировать обсуждение планов по созданию картины: глава ведомства заявил, что журналисты "должны ничего не писать" на данную тему.

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Звезду сериала "Друзья" пригласили в "Брат- 3" на роль монахини, жены священника-людоеда

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Теги: дженнифер энистон, брат-3, стас барецкий



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