25 Августа 2020
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Под Владимиром обрушилась стена жилого дома (2019) | Фото:33.mchs.gov.ru

Под Владимиром из-за хлопка газа обрушились стены жилого дома

Стены жилого дома обрушились после хлопка газа в Вязниковском районе Владимирской области.

Из дома было эвакуировано 10 человек, из них двое детей, погибших и пострадавших, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло 3 августа около 6 утра в населенном пункте Приозёрный на улице Пушкинская.

Под Владимиром обрушилась стена жилого дома(2019)|Фото:33.mchs.gov.ru

Под Владимиром обрушилась стена жилого дома(2019)|Фото:33.mchs.gov.ru

"В квартире № 2 произошло обрушение 2-х стен между 3-мя квартирами - квартирами №1, 2 и 3", - уточнили в МЧС.

Стены не несущие, угрозы обрушения дома нет. Возгорания не произошло, запаха газа не ощущается.

Решается вопрос о размещении жителей. Сотрудники МЧС разбирают завалы.

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Под Владимиром из-за хлопка газа обрушились стены жилого дома

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Теги: хлопок газа, стены, обрушение



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