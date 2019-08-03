Синоптики дали объяснение аномальному лету в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, которые приводит "РГ", холодные воздушные массы приходят в среднюю полосу с арктических широт.

Причиной аномальной летней погоды являются глобальные изменения климата, сопровождающееся потеплением в северных и полярных районах.

Синоптики не исключают, что россиян может ждать теплая осень.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в Россию проник с Северного полюса ультраполярный атмосферный поток, принесший холод.

В это же время в Европе установилась жара. Причина - в волне горячего воздуха из Африки. Перенос воздушных масс в направлении север-юг — это часть меридиональных процессов. Столкновение холодного воздуха и теплого приводит к ливням.