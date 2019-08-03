Путин подписал закон о пособиях на детей до трех лет

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте).

Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в апреле, выступая перед депутатами Госдумы, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что кабмин планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет. Размер пособия может измениться с 2020 г., сказал Медведев, правительство подготовило предложения.

"Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года", - сказал депутатам премьер.

Размер индексации пособия он не назвал, но отметил, что выплаты могут носить адресный характер.

Напомним, сейчас после достижения ребенком 1,5 лет женщины получают пособие в размере 50 руб. в месяц.