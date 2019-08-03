Сотрудница одного из вузов Челябинска подозревается в получении взятки от студента

В Челябинске полицейскими выявлен факт получения взятки должностным лицом одного из высших учебных заведений.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по городу, размер взятки составил 30 тысяч рублей.

Сотрудница одного из вузов Челябинска получила деньги от студента за ликвидацию академической задолженности.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее следователи раскрыли подробности уголовного дела сотрудника медуниверситета в Челябинске, задержанного за взятку.