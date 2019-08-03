2,4 млрд рублей за полгода: Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

В первом полугодии 2019 года в России произошло 7,6 тысячи лесных пожаров, ущерб от них составил уже 2,4 млрд рублей, сообщает Счетная палата.

За три последних года пожаров стало на 12% больше. Пройденная огнем площадь выросла в 3,2 раза, составив в 2018 году 8,5 млн га. За три год ущерб от пожаров составил 68,9 млрд рублей.

Напомним, изначально чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе. В итоге теперь для тушения пожаров в Сибири дополнительно потребуется около трех миллиардов рублей. Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин обратился к Правительству РФ с соответствующей просьбой.

В Госдуме потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды.

31 июля, после поднявшегося информационного шума,самолеты МЧС начали все-таки летать над тайгой и сбрасывать на пожары воду. После доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент России Владимир Путин дал указ Министерству обороны подключиться к тушению сибирских пожаров.

2 августа самолеты Ил-76 (в операции участвуют 10 бортов этого типа) совершили 18 вылетов на тушение пожаров в Красноярском крае. В районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний.