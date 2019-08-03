25 Августа 2020
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Горит здание 1917 года постройки в центре Москвы: пожар тушат вертолеты

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание старой постройки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по городу, площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.

Сообщение о возгорании ул. Дубининская д.41. стр.4 поступило в 06:18. В выселенном 4-х этажном здании постройки 1917 года из-под кровли идет дым.

На месте пожара работают 17 единиц техники и 80 человек, а также вертолеты Московского авиационного центра. Информации о пострадавших не поступало.

По последним данным, горящее здание начало рушиться. Пожарные покинули его.

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Горит здание 1917 года постройки в центре Москвы: пожар тушат вертолеты

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Теги: москва, пожар



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