Скончался вице-спикер заксобрания, избранный в думу при Мишарине

В возрасте 63 лет скончался вице-спикер заксобрания Свердловской области Анатолий Сухов.

"Царствие небесное нашему старшему товарищу Анатолию Петровичу Сухову! Скорбим!" — написал в Facebook один из его коллег.

Анатолий Сухов долгие годы отдал работе в сфере путей сообщения, был профсоюзным лидером железнодорожников.

"В процессе своей трудовой деятельности большое значение уделял решению вопросов в области негосударственного пенсионного обеспечения, ипотечного кредитования работников, добровольного медицинского страхования, а также другим вопросам социального характера", - сказано на сайте ЕР.

В думу избран в 2011 году, считается, что его кандидатуру рекомендовал на тот момент губернатор Александр Мишарин, тоже выходец из РЖД. Переизбирался в 2016 году, уже при новом областном руководстве.