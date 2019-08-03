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Политика Свердловская область Уральский ФО
сухов анатолий петрович депутат законодательного собрания свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

Скончался вице-спикер заксобрания, избранный в думу при Мишарине

В возрасте 63 лет скончался вице-спикер заксобрания Свердловской области Анатолий Сухов.

"Царствие небесное нашему старшему товарищу Анатолию Петровичу Сухову! Скорбим!" — написал в Facebook один из его коллег.

Анатолий Сухов долгие годы отдал работе в сфере путей сообщения, был профсоюзным лидером железнодорожников.

"В процессе своей трудовой деятельности большое значение уделял решению вопросов в области негосударственного пенсионного обеспечения, ипотечного кредитования работников, добровольного медицинского страхования, а также другим вопросам социального характера", - сказано на сайте ЕР.

В думу избран в 2011 году, считается, что его кандидатуру рекомендовал на тот момент губернатор Александр Мишарин, тоже выходец из РЖД. Переизбирался в 2016 году, уже при новом областном руководстве.

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Скончался вице-спикер заксобрания, избранный в думу при Мишарине

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