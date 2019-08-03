Семья Гудковых проворачивает махинации с господрядами и откатами на капремонте

ФАН представил расследование, посвященное деятельности Геннадия и Дмитрия Гудковых, называющих себя оппозиционными политиками. Журналисты издания выяснили, что основным источников дохода этих «борцов» с режимом является рэкет, налоговые преступления и махинации в сфере ЖКХ.

Информированные источники сообщили ФАН, что за Геннадием Гудковым прочно закрепилась репутация «решалы», через него можно урегулировать практически любой вопрос, или получить подряд в сфере жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье. Как правило, Гудков-старший берет откат в 40%, в зависимости от суммы контракта. Тех, кто не желал с ним сотрудничать, ждали многочисленные проблемы с бизнесом.

Не гнушался «оппозиционер» и силовых методов. ОН контролировал несколько ЧОПов, которые имели хорошие связи в полиции. По словам источника, стремясь контролировать миллиардные потоки Гудков окутал своими щупальцами всю Московскую область, поэтому особо и не переживал за свою политическую карьеру.

Фактически большая часть средств собранных на капремонт жилых домов в Мособласти уходит в карман семьи Гудковых. Это является одной из причин неудовлетворительного состояния жилого фонда в Подмосковье.

К этим махинациям имеет отношение и мать юного оппозиционера Дмитрия - Гудкова Мария Петровна. На ее имя зарегистрировано 43 компании. Одна из них Многопрофильная производственно-коммерческая фирма «Вариант», с уставным капиталом — 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Данная компания ежегодно выигрывает тендер в 500 тыс. рублей по аренде помещения для «Воскресенского регионального учебного центра» соучредителем, которого является Фонд капитального ремонта общего имущества Московской области, сплошь состоящий из друзей Геннадия Гудкова.

Например, Тесенков Игорь Вениаминович - бывший начальник 9 МРО Управления ФСБ по Москве и МО и сослуживец Геннадия Гудкова, знаком со многими работниками правоохранительных органов Подмосковья. Именно через него идет основной поток откатов от контрактов в сфере ЖКХ одобренных Гудковым.

Еще одно важное звено в преступной цепочке - Дымнич Мстислав Владимирович - заместитель генерального директора Фонда по правовым вопросам. Он отвечает за отстранение от контрактов компаний, которые отказались «сотрудничать» с Гудковым. В настоящее время ФАС рассматривает более 500 дел подобных неправомочных отказов оформленных Дымничем по чисто формальным поводам. Однако связи Гудкова, позволяют значительно тормозить этот процесс.

Кстати, Дымнич имеет большой опыт по вымогательству денег. Еще, будучи сотрудником Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ, Мстислав Владимирович помог своей матери Татьяне Сергеевне в рейдерском захвате бизнеса ее бывшего мужа Валерия Чернышова.

Сегодня являясь чиновником, Дымнич владеет сетью частных клиник «Мир звуков», но об этом естественно не расскажет ФБК.

За последние четыре года деятельность Фонда ЖКХ Московской области принесла Гудковым миллиарды. Но тут перед «оппозиционерами» встал вопрос, каким образом легализовать огромные суммы, полученные от откатов. Решили использовать сеть ЧОПов и мелких форм, принадлежащих Гудкову и давно переписанных им на номинальных владельцев.

Одним из таких номиналов является Меликов Владимир Дадашьевич, директор департамента по охране ассоциации «Объединение структур безопасности «Оскордъ».

Меликов земляк Гудкова и давно работает в его фирмах. Именно на этого человека, неоднократно доказавшего свою преданность, Геннадий Гудков переписал 13 фирм, в числе учредителей которых значится его жена – Мария Петровна. В свою очередь эти фирмы имеют свои дочерние компании. Таким образом, получается, что фактически Меликов контролирует 123 компании входящих в сферу интересов Гудкова.

Такое количество фирм необходимо Гудкову для его преступных схем по уходу от налогов и отмыванию денег. Если одна из многочисленных компаний привлечет внимание правоохранительных органов, она просто ликвидируется через банкротство.

Подобные схемы позволяют Геннадию Гудкову скрывать миллиарды добытые преступным путем. После этого ему хватает наглости выступать на митингах, обвиняя чиновников в коррупции.

Скоро выйдет вторая часть расследования, в которой ФАН расскажет о мусорном бизнесе и о кровавом следе семейной мафии Гудковых.