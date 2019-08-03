25 Августа 2020
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уголовное дело (2013) | Фото:

В Свердловской области неизвестный расстрелял семью: муж и жена мертвы, дочь ранена

В Свердловской области полицейские пытаются по горячим следам найти убийцу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления следственного комитета России.

Сегодня днем, в частном доме на ул. Черемушки в селе Тимофеево неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь 1998 года рождения. Девушку доставили в больницу. Прибывшие из Екатеринбурга врачи прооперировали пациентку. По предварительным данным, состояние пострадавшей тяжелое, но стабильное. Ей оказывается вся необходима медицинская помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям убийство двух лиц и покушение на убийство. Работает усиленная следственно-оперативная группа.

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В Свердловской области неизвестный расстрелял семью: муж и жена мертвы, дочь ранена

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Теги: уголовное дело, убийство, супруги, дочь, ранения, пострадавшая



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