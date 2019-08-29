Ход проверки о нападении на журналистов в Нижневартовске поставил на контроль глава СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату своего ведомства взять на контроль ход процессуальной проверки о нападении на журналистов в Нижневартовске.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ХМАО, Бастрыкин заявил о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, съемочная группа местного телеканала работала на месте ДТП, где автомобиль сбил пенсионерку. Виновник аварии напал на оператора и стал угрожать ему. Через несколько часов после этого мужчина пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на журналистов.