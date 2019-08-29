Стало известно с кем сыграют "Локомотив" и "Зенит" в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА

Стали известны европейские футбольные клубы, которые сыграют с российскими "Зенитом" и "Локомотивом" в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, об этом пишет "Спорт Экспресс".

Жеребьевка состоялась сегодня в Монако.

По ее итогам "Зениту" выпало сыграть с "Лионом", "Бенфикой" и "РБ Лейпцигом". Что касается "паровозов", то эксперты назвали группы, куда попал "Локо" группой смерти.

"Красно-зеленых" ждет встреча с "Байером", "Атлетико" и легендарным "Ювентусом".

Матчи группового этапа пройдут 17 и 18 сентября, 1 и 2 и 22 и 23 октября, затем 5 и 6 и 26 и 27 ноября, последние матчи состоятся 10 и 11 декабря.