21 Сентября 2020
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(2018) | Фото: facebook.com/zourabichvilisalome/

Грузия хочет стать экономически свободной от России за счет инвестиций и туристов из ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на форуме во Франции заявила, что хочет экономически освободиться от России, а поддерживать экономику своей страны за счет иностранных туристов и инвестиций из Европы, пишет РИА "Новости".

Она отметила, что для этого сейчас нужно приложить максимум усилий.

Зурабишвили подчеркнула, что экономические санкции против Грузии Россия ввела для того, чтобы сбить страну с ее прозападной стратегии развития.

Напомним, в июне этого года в Тбилиси прошли массовые протесты жителей, которые негативно высказывались в отношении России. После этого российский лидер Владимир Путин запретил прямое авиасообщение между двумя странами. По мнению экспертов, такой запрет очень сильно ударил по экономике Грузии, которая всего за год потеряет несколько миллиардов долларов.

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Грузия хочет стать экономически свободной от России за счет инвестиций и туристов из ЕС

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Теги: Саломе Зурабишвили, Франция, форум, Грузия, Россия, экономика, туристы, инвестиции



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