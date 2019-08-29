Рада назначила нового премьер-министра Украины

Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его назначение проголосовала новая Рада.

Как сообщало Накануне.RU, его хотел назначить президент Владимир Зеленский. Гончаруку всего 35 лет, но он уже успел защитить докторскую диссертацию в области права. До этого он занимал пост замруководителя офиса президента Украины.

Он уже пообещал в ближайшее время провести аудит всех государственных органов и уволить неэффективных руководителей, которые "пилят" ресурсы.