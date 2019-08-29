20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Оксана Иванова, православная активистка (2019) | Фото: facebook.com/ioksana

"Рождение мученицы" и перформанс митрополита на Урале: "Ради этого Хармс изгрыз бы ногти"

Сегодня была задержана организатор пикетов православных активистов в Екатеринбурге Оксана Иванова, которая написала в прокуратуру на художественную работу граффитчика Покраса Лампаса, в соцсети она опубликовала запись (орфография и пунктуация сохранены): "Повезли в 15 отделение полиции на Машиностроителей. В связи с большим количеством жалоб на хэппенинг. Догадаетесь, кто написал?" Как оказалось, никто конкретно не написал, а интерес у правоохранительных органов появился на основании анонимных звонков и жалоб.

Поддержать "новую мученицу", как ее назвали сторонники в сети, приехал сам митрополит Кирилл. Также с ней были в суде и представители фестиваля уличного искусства, против деятельности которого так активно боролась Иванова, они даже были готовы дать ей денег, если вдруг православной многодетной матери назначат штраф за несанкционированный митинг.

В соцсети Оксана Иванова бросила клич - нашла себе защитников и адвоката, который очень быстро обнаружил нарушения в материалах обвинения - это задержит процесс, но не отменит его насовсем, передает корреспондент Накануне.RU.

Оксана Иванова, православная активистка(2019)|Фото: facebook.com/ioksana

В комментариях у Оксаны Ивановой было много сочувствующих, но нашлись и те, кто писали о верности решения задержать ее, ведь "закон для всех един", и если Иванова устроила несанкционированный пикет, ее должны оштрафовать:

"При повторении должен последовать административный арест на 10 суток, чтобы вы занялись благоустройством территории. Метлу и лопату в руки. Вот это действительно будет богоугодное и общественно полезное дело. Так что жить нужно по закону. Причем всем", - пишут в комментариях.

"Ну это уже точно какое-то скотство. Одно дело не соглашаться, другое - писать кляузы в органы", - писали сочувствующие. Им резонно отвечали, что Оксана сама и писала кляузы в прокуратуру.

"Остается только задуматься: когда садишься строчить в прокуратуру, чем это вернется...Когда "нападаешь" на уличного художника, чем это вернется... А сегодня многие из тех, кто в оппозиции, желают Оксане лучшего выхода из неприятной ситуации", - писали в ее профиле.

В телеграм-канале "Лампа" вспомнили про мужчину на видео, который был готов пролить кровь и даже сесть в тюрьму: "Это Алексей Мещеряков, отец депутата городской думы. Готов был сесть он, а судят женщину".

Православный активист на акции против граффити Покраса Лампаса(2019)|Фото: youtube.com/Ольга Яволова

Протоиерей Всеволод Чаплин написал в своих соцсетях, что Иванова "исповедница наших дней. Она страдает за крест, за Христа".

задержание Оксаны Ивановой(2019)|Фото: facebook.com/ioksana

Во время городского фестиваля граффити (санкционированного властями) петербургский художник под творческим псевдонимом Покрас Лампас изобразил на Уралмаше супрематический крест, одну из основных фигур постмодернистского течения в изобразительном искусстве. Художник говорит, что опирался на историю района, который строился как соцгородок, но православные активисты увидели в его работе православный крест и вышли на площадь Первой пятилетки с протестами. Как объяснял один из самых ярких персонажей протестного движения Сергей Алиев, рисовать крест на земле противоречит церковным канонам. Во время сходки на видео как раз и попал мужчина, в котором, как сообщало Накануне.RU, узнали предположительно Мещерякова.

арт-объект "Супрематический крест" российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Максим Шевченко(2018)|Фото: youtube.com"Моя позиция следующая, она опирается на веру в права и свободу человека, - комментирует ситуацию для Накануне.RU журналист и общественный деятель Максим Шевченко. - Я считаю, что художник имеет право работать с любыми сюжетами, с любыми образами, а то можно уйти так далеко и просто опустошить музеи мира - 70% картин, которые посвящены библейским сюжетам, с точки зрения любого "нормального православного верующего" никак уж не соответствуют канонам и должны быть уничтожены. Какие-то там женщины полуголые и так далее - все это не соответствует ортодоксальным канонам византийской или древнерусской иконы. Точно так же с точки зрения православных верующих должна быть разрушена значительная часть российских храмов, построенных в масонском стиле в конце 18, начале 19 века, со всеми этими ангелочками, треугольниками и мастерками, как у нас тут в Москве, допустим, в Антиохийском подворье. Но на это они не обращают внимания.

Поэтому я считаю, что художник имеет право делать все, что хочет, а православные верующие имеют право протестовать. Это самый лучший подход. Я против того, чтобы кого-либо судить. И естественно, я против того, чтобы судить эту православную активистку. Но я считаю, что она может стоять на площади с плакатом сколько хочет, а митрополит вокруг нее может ходить хоть вприсядку, хоть строем, хоть крестным ходом. Могут называть ее "православной мученицей" или "воплощением царицы небесной", называть ее "супрематической мадонной". Это полное право митрополита. Я хочу, чтобы все постмодернистские концептуализации не переходили в юридическую плоскость. Если никто никого не бьет, не ломает произведения искусства или не ломает храмы, высказываться можно как угодно, когда угодно и где угодно, как и протестовать против высказывания.

Что касается позиции РПЦ, очевидно, они считают, что брань духовная может постепенно перерастать в брань социальную. Засиделись, как говорится, в своих храмах под защитой государства и силовиков. Ну, хотят выйти на улицу - пусть выходят ради Бога - это их полное право, это тоже граждане со своими взглядами, с идеями, с убеждениями. Екатеринбургский митрополит известен как активный поп, всегда тусуется рядом с богатеями и властями.

Я считаю, что все имеют право на все, если это не затрагивает жизнь человека, имущество человека и не обращено на растление детей, например. Православная активистка имеет право протестовать против художника, но православная активистка не имеет права ломать произведения искусства или избивать художника, а художник не имеет права помимо ее воли превращать православную активистку в объект искусства. Хотя она сама по себе уже превращается. Они не понимают, что в искусстве постмодерна комментарий важнее, чем сам объект. На самом деле это все огромный перформанс для художника: митрополит ходит, активистка стоит, огромный прото-перформанс, на наших глазах разворачивается то, ради чего Хармс изгрыз бы ногти. Он описывал это в своих текстах, а у нас это все вживую в Екатеринбурге происходит. Очень хорошо. Я предлагаю присвоить митрополиту звание заслуженного артиста, может быть, народного сразу дать, потому что он многое делает для развлечения жителей уральской столицы".

Акция на арт-объекте Покраса Лампаса(2019)|Фото: Ярослав Кулаков

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"Рождение мученицы" и перформанс митрополита на Урале: "Ради этого Хармс изгрыз бы ногти"

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Теги: оксана иванова, митрополит кирилл, арестована, суд, православная активистка



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