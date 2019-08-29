"Рождение мученицы" и перформанс митрополита на Урале: "Ради этого Хармс изгрыз бы ногти"

Сегодня была задержана организатор пикетов православных активистов в Екатеринбурге Оксана Иванова, которая написала в прокуратуру на художественную работу граффитчика Покраса Лампаса, в соцсети она опубликовала запись (орфография и пунктуация сохранены): "Повезли в 15 отделение полиции на Машиностроителей. В связи с большим количеством жалоб на хэппенинг. Догадаетесь, кто написал?" Как оказалось, никто конкретно не написал, а интерес у правоохранительных органов появился на основании анонимных звонков и жалоб.

Поддержать "новую мученицу", как ее назвали сторонники в сети, приехал сам митрополит Кирилл. Также с ней были в суде и представители фестиваля уличного искусства, против деятельности которого так активно боролась Иванова, они даже были готовы дать ей денег, если вдруг православной многодетной матери назначат штраф за несанкционированный митинг.

В соцсети Оксана Иванова бросила клич - нашла себе защитников и адвоката, который очень быстро обнаружил нарушения в материалах обвинения - это задержит процесс, но не отменит его насовсем, передает корреспондент Накануне.RU.

В комментариях у Оксаны Ивановой было много сочувствующих, но нашлись и те, кто писали о верности решения задержать ее, ведь "закон для всех един", и если Иванова устроила несанкционированный пикет, ее должны оштрафовать:

"При повторении должен последовать административный арест на 10 суток, чтобы вы занялись благоустройством территории. Метлу и лопату в руки. Вот это действительно будет богоугодное и общественно полезное дело. Так что жить нужно по закону. Причем всем", - пишут в комментариях.

"Ну это уже точно какое-то скотство. Одно дело не соглашаться, другое - писать кляузы в органы", - писали сочувствующие. Им резонно отвечали, что Оксана сама и писала кляузы в прокуратуру.

"Остается только задуматься: когда садишься строчить в прокуратуру, чем это вернется...Когда "нападаешь" на уличного художника, чем это вернется... А сегодня многие из тех, кто в оппозиции, желают Оксане лучшего выхода из неприятной ситуации", - писали в ее профиле.

В телеграм-канале "Лампа" вспомнили про мужчину на видео, который был готов пролить кровь и даже сесть в тюрьму: "Это Алексей Мещеряков, отец депутата городской думы. Готов был сесть он, а судят женщину".

Протоиерей Всеволод Чаплин написал в своих соцсетях, что Иванова "исповедница наших дней. Она страдает за крест, за Христа".

Во время городского фестиваля граффити (санкционированного властями) петербургский художник под творческим псевдонимом Покрас Лампас изобразил на Уралмаше супрематический крест, одну из основных фигур постмодернистского течения в изобразительном искусстве. Художник говорит, что опирался на историю района, который строился как соцгородок, но православные активисты увидели в его работе православный крест и вышли на площадь Первой пятилетки с протестами. Как объяснял один из самых ярких персонажей протестного движения Сергей Алиев, рисовать крест на земле противоречит церковным канонам. Во время сходки на видео как раз и попал мужчина, в котором, как сообщало Накануне.RU, узнали предположительно Мещерякова.

"Моя позиция следующая, она опирается на веру в права и свободу человека, - комментирует ситуацию для Накануне.RU журналист и общественный деятель Максим Шевченко. - Я считаю, что художник имеет право работать с любыми сюжетами, с любыми образами, а то можно уйти так далеко и просто опустошить музеи мира - 70% картин, которые посвящены библейским сюжетам, с точки зрения любого "нормального православного верующего" никак уж не соответствуют канонам и должны быть уничтожены. Какие-то там женщины полуголые и так далее - все это не соответствует ортодоксальным канонам византийской или древнерусской иконы. Точно так же с точки зрения православных верующих должна быть разрушена значительная часть российских храмов, построенных в масонском стиле в конце 18, начале 19 века, со всеми этими ангелочками, треугольниками и мастерками, как у нас тут в Москве, допустим, в Антиохийском подворье. Но на это они не обращают внимания.

Поэтому я считаю, что художник имеет право делать все, что хочет, а православные верующие имеют право протестовать. Это самый лучший подход. Я против того, чтобы кого-либо судить. И естественно, я против того, чтобы судить эту православную активистку. Но я считаю, что она может стоять на площади с плакатом сколько хочет, а митрополит вокруг нее может ходить хоть вприсядку, хоть строем, хоть крестным ходом. Могут называть ее "православной мученицей" или "воплощением царицы небесной", называть ее "супрематической мадонной". Это полное право митрополита. Я хочу, чтобы все постмодернистские концептуализации не переходили в юридическую плоскость. Если никто никого не бьет, не ломает произведения искусства или не ломает храмы, высказываться можно как угодно, когда угодно и где угодно, как и протестовать против высказывания.

Что касается позиции РПЦ, очевидно, они считают, что брань духовная может постепенно перерастать в брань социальную. Засиделись, как говорится, в своих храмах под защитой государства и силовиков. Ну, хотят выйти на улицу - пусть выходят ради Бога - это их полное право, это тоже граждане со своими взглядами, с идеями, с убеждениями. Екатеринбургский митрополит известен как активный поп, всегда тусуется рядом с богатеями и властями.

Я считаю, что все имеют право на все, если это не затрагивает жизнь человека, имущество человека и не обращено на растление детей, например. Православная активистка имеет право протестовать против художника, но православная активистка не имеет права ломать произведения искусства или избивать художника, а художник не имеет права помимо ее воли превращать православную активистку в объект искусства. Хотя она сама по себе уже превращается. Они не понимают, что в искусстве постмодерна комментарий важнее, чем сам объект. На самом деле это все огромный перформанс для художника: митрополит ходит, активистка стоит, огромный прото-перформанс, на наших глазах разворачивается то, ради чего Хармс изгрыз бы ногти. Он описывал это в своих текстах, а у нас это все вживую в Екатеринбурге происходит. Очень хорошо. Я предлагаю присвоить митрополиту звание заслуженного артиста, может быть, народного сразу дать, потому что он многое делает для развлечения жителей уральской столицы".