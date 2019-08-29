"Я уже знаю, как распускать парламент". Зеленский пригрозил новой Раде распустить ее через год

Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед новой Верховной радой, которая сегодня начала работу, и пригрозил распустить ее уже через год.

Он задал вопрос: как нынешние депутаты войдут в учебники истории? И сам же на него ответил: или за кропотливую работу без драк и прогулов, или как "как парламент, который существовал меньше других - один год".

"Это ваш и наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать парламент не так и страшно", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что до сих пор у него была "прогулка с выключенными фарами", а теперь "страна может включить пятую скорость". И перечислил основные задачи парламента: "государство в смартфоне, уничтожение с рейдерством, улучшение медицины, возрождение науки, укрепление национальной безопасности, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма".

Новоизбранный спикер Рады Дмитрий Разумков назвал три приоритетных направления работы парламента: реформа институтов власти, снятие депутатской неприкосновенности и стремительный экономический рост. В частности, планируется сократить количество депутатов до 300, изменив конституцию.

Зеленский же закончил свою речь приветствием украинских нацистов. Напомним, его до сих пор поддерживают 70% украинцев, чего никогда не было в истории Украины.

Примечательно, что олигарх Игорь Коломойский также заявил, что через год в стране могут пройти новые парламентские выборы.