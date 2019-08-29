"Я уже знаю, как распускать парламент". Зеленский пригрозил новой Раде распустить ее через год

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский, президент Украины (2019) | Фото: Instagram, Владимир Зеленский

"Я уже знаю, как распускать парламент". Зеленский пригрозил новой Раде распустить ее через год

Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед новой Верховной радой, которая сегодня начала работу, и пригрозил распустить ее уже через год.
Читайте также:

Он задал вопрос: как нынешние депутаты войдут в учебники истории? И сам же на него ответил: или за кропотливую работу без драк и прогулов, или как "как парламент, который существовал меньше других - один год".

"Это ваш и наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать парламент не так и страшно", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что до сих пор у него была "прогулка с выключенными фарами", а теперь "страна может включить пятую скорость". И перечислил основные задачи парламента: "государство в смартфоне, уничтожение с рейдерством, улучшение медицины, возрождение науки, укрепление национальной безопасности, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма".

Новоизбранный спикер Рады Дмитрий Разумков назвал три приоритетных направления работы парламента: реформа институтов власти, снятие депутатской неприкосновенности и стремительный экономический рост. В частности, планируется сократить количество депутатов до 300, изменив конституцию.

Зеленский же закончил свою речь приветствием украинских нацистов. Напомним, его до сих пор поддерживают 70% украинцев, чего никогда не было в истории Украины.

Примечательно, что олигарх Игорь Коломойский также заявил, что через год в стране могут пройти новые парламентские выборы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Я уже знаю, как распускать парламент". Зеленский пригрозил новой Раде распустить ее через год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, Верховная рада



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети