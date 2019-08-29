20 Сентября 2020
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Общество Курганская область
железная дорога, вагон, поезд, железнодорожник (2019) | Фото: Накануне.RU

В РЖД назначили нового руководителя Южно-Уральской железной дороги по Курганскому региону

В Курганской области появился новый начальник железной дороги.
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Лев Высоковский назначен заместителем главы ЮУЖД по Курганскому региону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее Высоковский работал начальником Южно-Уральской дирекции тяги, а также руководителем аварийно-восстановительных средств ЮУЖД.

Как ранее сообщало Накануне.RU, экс-руководитель курганского отделения ЮУЖД Сергей Домосканов был осужден за злоупотребление должностных полномочий, его приговорили к штрафу в 450 тыс. руб.

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В РЖД назначили нового руководителя Южно-Уральской железной дороги по Курганскому региону

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Теги: Лев Высоковский, ЮУЖД, железная дорога, Курган, назначение



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