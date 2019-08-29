Как ранее сообщало Накануне.RU , экс-руководитель курганского отделения ЮУЖД Сергей Домосканов был осужден за злоупотребление должностных полномочий, его приговорили к штрафу в 450 тыс. руб.

Ранее Высоковский работал начальником Южно-Уральской дирекции тяги, а также руководителем аварийно-восстановительных средств ЮУЖД.

Лев Высоковский назначен заместителем главы ЮУЖД по Курганскому региону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В РЖД назначили нового руководителя Южно-Уральской железной дороги по Курганскому региону





