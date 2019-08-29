В РЖД назначили нового руководителя Южно-Уральской железной дороги по Курганскому региону
В Курганской области появился новый начальник железной дороги.
Лев Высоковский назначен заместителем главы ЮУЖД по Курганскому региону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее Высоковский работал начальником Южно-Уральской дирекции тяги, а также руководителем аварийно-восстановительных средств ЮУЖД.
Как ранее сообщало Накануне.RU, экс-руководитель курганского отделения ЮУЖД Сергей Домосканов был осужден за злоупотребление должностных полномочий, его приговорили к штрафу в 450 тыс. руб.