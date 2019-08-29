20 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
законодательное собрание Челябинской области, заксобрание (2019) | Фото: Пресс-служба движения &quot;Зеленый город&quot;

На Южном Урале снизили транспортный налог

Депутаты ЗСО приняли законопроект о снижении транспортного налога в Челябинской области. Соответствующее решение было принято на заседании областного парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заксобрания.

Согласно документу, предлагается снизить ставки транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно с 7,7 до 5,16 руб., свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно – с 20,0 до 13,40 руб. Для владельцев мотоциклов и мотороллеров налог будет снижен с 4,6 до 3,08 руб. (до 20 л.с.), с 7,7 до 5,16 руб. (до 36 л.с.).

Пониженные налоговые ставки начнут действовать с 1 января 2019 года.

Напомним, снижение транспортного налога на Южном Урале инициировал врио губернатора Алексей Текслер.

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На Южном Урале снизили транспортный налог

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Теги: транспортный налог, ЗСО, законопроект,



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