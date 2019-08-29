20 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске участник ДТП напал на журналистов, работавших на месте аварии

Следователи проверяют информацию о воспрепятствовании законной деятельности журналистов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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По предварительным данным, в Нижневартовске съемочная группа местного телеканала работала на месте аварии, где автомобиль сбил пожилую женщину.

Водитель автомобиля стал нападать на оператора и угрожать ему, а через несколько часов пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на сотрудников. Следователи проверят, соответствует ли поведение злоумышленника уголовной статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

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В Нижневартовске участник ДТП напал на журналистов, работавших на месте аварии

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Теги: журналисты, воспрепятствование, СУ СКР по ХМАО



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