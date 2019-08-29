Любовь Соболь заподозрили во вбросе компромата на Анастасию Удальцову

Хакеры опубликовали данные, которые дают повод подозревать соратницу Навального Любовь Соболь в желании скомпрометировать кандидатов от КПРФ.

Программист Алексей Коваленко, который сотрудничает с "Левым фронтом" и КПРФ, рассказал Накануне.RU, что сумел обнаружить, что подставной сайт msk.vote для так называемого "умного голосования" якобы сделал тот же веб-мастер, что и личный сайт Соболь. При этом речь на сайте идет о том, чтобы "умно" проголосовать, а Анастасия Удальцова названа "замаскированным единороссом". Характерно, что всех остальных кандидатов от КПРФ авторы сайта таковыми не посчитали.

Так называемое "умное голосование" - технология, с помощью которой оппозиция на выборах в Мосгордуму пытается бороться с "Единой Россией". Многие кандидаты на выборах в Мосгордуму от правящей партии выступили без партийной символики в качестве самовыдвиженцев. Так называемое "умное голосование", как оно подразумевалось изначально, объясняет, кто на самом деле какие политические силы представляет.

Однако, в какой-то момент появилось сразу несколько сайтов со списками для "умного голосования". Сайт msk.vote либеральные медиа сразу назвали "списком Навального" и его Фонда по борьбе с коррупцией. Однако в Фонде от него открестились.

"Есть такая штука, она называется гугл-аналитика. Она дает начальный код, начальные цифры, которые идентифицируют самого веб-мастера, а цифры, которые идут дальше – это уже номер проекта. Это было единственное, за что я смог зацепиться, что сайт полностью анонимный. Навальный молчит, Волков молчит, но и не опровергают, при этом была запущена пуля, что это чуть ли не КПРФ сайт сделала. Таким образом, если у нас есть номер проекта (№14), то понятно, что должен быть проект №13, и я его нашел. И это как раз проект Любви Соболь. Выдвигалась версия, что таким образом Соболь пытались подставить, но я в профессии 20 лет, и то, я не сразу догадался искать по коду, а потом не сразу догадался, как найти. Шансов, что кто-то специально оставил эти хлебные крошки, которые приведут именно к Соболь, невелики", - предполагает программист Алексей Коваленко.

Целью авторов сайта он считает распространение компромата на жену координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова Анастасию. Напомним, что она была выдвинута КПРФ на выборы в Мосгордуму.

"Мне интересно, зачем на сайте Соболь пишут, что Удальцова связана с Администрацией президента. Если бы это было так, ее мужу не запрещали бы митинги, не кидали бы его в тюрьмы и так далее. Чья это инициатива? Сомневаюсь, что это придумал сам айтишник, который делал сайт. Знали ли об этом Волков и Навальный? Думаю, не знали. Программист, который это делал, сильно слабее, чем те, кто обычно делает для них продукты, да и уж очень хвосты хорошо подчистили. Я думаю, что Волков бы нашел, как сделать так, чтобы не палить ФБК. Возможно, это инициатива Любы Соболь", - говорит Коваленко.

Член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что такой "фейк-проект" - возможно, просто зондаж ФБК и команды Навального, которые на словах говорят одно про сплоченность оппозиции, а делают другое. К появлению этого фейка он предлагает относиться спокойно.