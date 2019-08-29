Общества без привилегий: глава ФАС предлагает уничтожить госкорпорации

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев предложил радикальный метод борьбы за конкуренцию. По его словам, государственные корпорации должны быть преобразованы в обычные акционерные общества (правда, речь идет о тех рынках, где есть конкуренция, то есть не о Росатоме и не о Роскосмосе).

Такую инициативу Федеральная антимонопольная служба планирует включить в новый национальный план развития конкуренции на 2021–2025 годы, передает РБК.

"Надо уничтожить российские госкорпорации — перевести в другие организационные формы. Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий", — заявил глава ФАС.

"У них очень много преференций и особенностей, и они используют преимущества, убивая конкурентов", — подчеркнул Артемьев.

В России шесть госкорпораций: ВЭБ.РФ, Ростех, Роскосмос, Росатом, Агентство страхования вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ.