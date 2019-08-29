20 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Ямале глава оштрафован за дробление закупок

Глава поселка Тазовский Омпа Яптунай наказан за дробление закупок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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В мае 2018 года администрация поселка заключила с организацией пять контрактов на поставку баннеров на сумму в 490 тыс. руб.. При этом работы по каждому из контрактов не превышали 100 тыс. руб., а также были идентичны и имели целью благоустройство территории.

Это образует единую сделку и свидетельствует о "дроблении" контрактов, чтобы избежать конкурса по определению заказчика. Аналогичные нарушения администрация допустила при заключении еще четырех контрактов общей ценой в 320 тыс. руб..

Против Яптуная было возбуждено два административных дела. По итогам их рассмотрения окружное управление ФАС оштрафовало его на 80 тыс. руб.. Тазовский райсуд оставил решение в силе.

Напомним, ранее главу Тазовского уже штрафовали за аналогичное нарушение.

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На Ямале глава оштрафован за дробление закупок

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Теги: Омпа Яптунай, дробление закупок, штраф



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