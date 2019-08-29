Православную активистку не будут судить за акцию у "Супрематического креста"

Организатора пикетов православных активистов в Екатеринбурге Оксану Иванову не будут судить, по крайней мере, сегодня. Суд решил вернуть дело полицейским.

Заседание состоялось в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга, решения активистка ждала около 4 часов. Поддержать ее прибыли деятели церкви, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Напомним, речь идет о пикетах возле "креста" уличного художника Покраса Лампаса в уральской столице, которые прошли в минувшие выходные. Арт-объект оскорбил чувства православных активистов настолько, что один из них пригрозил залить площадь кровью.

Сегодня Иванова сообщила, что ее задержали полицейские и доставили в отдел, после чего состоялся суд.

Напомним, после акций православных активистов Покрас Лампас отказался от идеи креста в своем произведении.