20 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
тюменский нефтегазовый форум (2018) | Фото: Накануне.RU

Богатейшая частная нефтяная компания из Югры получила убыток

"Сургутнефтегаз" в первом полугодии 2019 г. по МСФО получил убыток в размере 15,54 млрд руб. За аналогичный период прошлого года компания отчитывалась о прибыли в 90 млрд руб.

Компания объяснила убыток отрицательным результатом по курсовым разницам. Отрицательный итог от разниц валютных курсов в первом полугодии составил 304,69 млрд руб., в аналогичном периоде прошлого года компания получила прибыль за счет курсовых разниц в размере 225,16 млрд руб. Курсовые разницы возникают в основном по операциям по учету дебиторской задолженности покупателей нефти и нефтепродуктов и финансовых активов, выраженных в иностранной валюте.

Выручка "Сургутнефтегаза" в первом полугодии увеличилась на 9% до 933,67 млрд руб., показатель EBITDA - на 12%, до 256,148 млрд руб.

Чистый убыток "Сургутнефтегаз" получает впервые за три года. Последний раз это случалось в первом полугодии 2016 г., из-за курсовых разниц компания ушла в минус на 103,8 млрд руб.

Напомним, по итогам 2018 г. "Сургутнефтегаз" получил чистую прибыль в 850 млрд руб., она увеличилась в 4,4 раза.На конец первого полугодия на депозитах компании было размещено почти 3 трлн руб.

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Богатейшая частная нефтяная компания из Югры получила убыток

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Теги: Сургутнефтегаз, Владимир Богданов



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