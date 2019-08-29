Слушания по генплану Челябинска состоялись, документ направлен в гордуму

Закончилась процедура публичных слушаний по генеральному плану развития Челябинска до 2039 года, организаторы из мэрии признали мероприятие "состоявшимся". Практически каждый тезис разработчиков был встречен в штыки собравшейся публикой, передает корреспондент Накануне.RU.

Целесообразность проведения подобного рода мероприятий в таком ключе и формате вызывает большие сомнения, мы рассказывали, что заявленные слушания с самого начала превратились в соревнования по крику.

В ходе слушаний (на это ушло практически три часа) сегодня удалось выступить почти паре десятков противников генплана, разработанного специалистами московского института Гипрогор, сколько было подано дополнений и предложений письменно, пока неизвестно.

По регламенту, публичные слушания были признаны "состоявшимися", несмотря на протесты многих собравшихся, теперь документ будет отправлен на рассмотрение депутатов городской думы. Дело в любом случае небыстрое.

Выборы депутатов семи районных советов пройдут в Челябинске 8 сентября, затем 170 выбранных депутатов уже делегируют в городскую думу своих представителей в количестве семи человек. Насколько могут затянуться процедуры, пока неизвестно, соответственно, генплан в Челябинске будет "дожидаться" появления нового депутатского корпуса.