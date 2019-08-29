В Нижневартовске в рамках нацпроекта "Культура" за 46 миллионов обновлены музыкальная и школа искусств

В Нижневартовске в рамках нацпроекта "Культура" 46 млн руб. получили детские школа искусств №3 и музыкальная школы Кузнецова. Проверить эффективность трат этих денег в учреждения приехал глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Школы искусств уже тестируют новые инструменты. В рамках нацпроекта детская музыкальная школа получила 267 домр, труб, роялей, пианино, балалаек и других инструментов. Это самое масштабное обновление инструментария в стране. В учреждении поменяли мебель, библиотеку пополнили новой учебно-методической литературой. Директор школы Юлия Фетисова рассказала, что в школе выделено 28 млн руб.. В школе занимаются 340 учеников.

"В нашей школе ведется предпрофессиональная подготовка – это не дополнительный кружок. Дальше ребята смогут связать свою жизнь с музыкой. Это было одним из условий попадания в национальный проект. Сейчас школа полностью соответствует современным стандартам", - сказала она.

Ежегодно выпускники музыкальной школы имени Кузнецова поступают в профильные ССУЗы и ВУЗы. Многие из них приезжают работать в родную школу. 56 выпускников, выбрав музыку своей специальностью, работают в разных городах России.

Сейчас обучение в школе становится интерактивным благодаря новейшему цифровому оборудованию. Прямо на занятии ребята могут "оказаться" в лучших концертных залах мира, учиться игре у известных музыкантов. Каждый учебный класс можно трансформировать под виртуальный концертный зал. За последний период работы педагоги завоевали множество наград международных, всероссийских, окружных, областных конкурсов и фестивалей.

По словам начальника городского управления культуры Яна Гребнева, масштабная финансовая поддержка национального проекта дает уникальную возможность полностью переоснастить материально-технические базы учреждений. 20 млн руб., выделенные школе искусств №3, направлены на покупку инструментов, интерактивного оборудования, литературу, мобильные компьютерные классы, световое и звуковое оборудование, хореографические станки и другое.

Теперь холлы учреждения – это выставочные павильоны. Благодаря новой системе галерейной подвески работы учеников вывешивают в коридорах здания. В каждом классе – интерактивное оборудование. Ученики уже готовятся к новому творческому сезону с новыми инструментами. Ребята рассказали главе города, что на современных играть стало проще и интереснее.

По мнению Тихонова, вопросы реализации национальных проектов играют ключевую роль для властей города. Властям надо создавать комфортные условия обучения.

"Растет потребность в новых учреждениях дополнительного образования. Рассматриваем несколько вариантов. Первый – строительство школы искусств в новых микрорайонах. Второй – многофункциональный центр, который сможет объединить все направления, например спорт и культуру. Кроме того, частично функции дополнительного клубного образования возьмет на себя новая строящаяся школа в 18 микрорайоне", - сказал он.

Напомним, Нижневартовск участвует в восьми национальных проектах: "Образование", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Жилье и городская среда", "Цифровая экономика", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".