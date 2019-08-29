В Перми часть домов, на которые в мае упал кран, все еще не расселены

В администрации Перми прокомментировали ситуацию с приостановкой демонтажа башенного крана, упавшего в мае на жилые дома по ул. Решетникова, передает корреспондент Накануне.RU.

"В настоящее время башенный кран частично демонтирован, дорога полностью освобождена. Не демонтирована только часть стрелы башенного крана, находящаяся во дворе домов по ул. Решетникова, 20/1, 20/2, 22. Работы будут продолжены ООО "Высота", точные сроки завершения пока не определены. На 29 августа с заявлениями о предоставлении жилых помещений маневренного фонда обратилось шесть семей, 14 человек. Часть из них уже расселена, часть ожидает расселения, а одна из семей написала отказ от предоставления жилого помещения маневренного фонда", - сообщили в пресс-службе администрации.

Отметим, что ранее сообщалось, что строительная группа (СГ) "Развитие", на время изучения обстоятельств инцидента, переселила жильцов из разрушенных домов.

Напомним, накануне стало известно, что убрать кран полностью компании мешают жильцы дома. Кран рухнул 27 мая, вечером. В результате ЧП пострадала машинистка. Она была госпитализирована. По предварительным данным, к падению крана привело резкое ухудшение погоды, а также баннер, который подрядная организация разместила на строительном кране.