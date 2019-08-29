20 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2019) | Фото:

"На декабрь Петя готовит путч". Журналисты засняли переписку депутата Рады

Депутат Рады Елизавета Богуцкая из "Слуги народа" написала кому-то в телефоне, почему решено не увольнять главу МВД Украины Арсена Авакова. По ее словам, это сделано для предотвращения переворота, который готовит бывший президент страны Петр Порошенко. Фотографию экрана ее телефона, где она набрала в мессенджере соответствующий текст, удалось сделать журналистам "Страны".
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Она пишет, что расстроена, но "другого пути пока нет".

"Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", - написала Богуцкая.

Противостояние Авакова и Порошенко особенно проявилось во время президентской кампании, когда Аваков фактически возглавил противодействие фальсификации выборов в пользу Порошенко и открыто объявил об этом. Получается, что на него рассчитывают как на имеющего опыт борьбы против Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, вчера у офиса президента Владимира Зеленского митинговали за увольнение Авакова. Организатором были как раз ориентирующиеся на Порошенко нацисты, хотя обращение подписали и многие организации либерального толка.

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"На декабрь Петя готовит путч". Журналисты засняли переписку депутата Рады

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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