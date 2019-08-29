20 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
Дмитрий Медведев Джек Ма (2019) | Фото:government.ru

Основатель Alibaba предрекает переход на 12-часовую рабочую неделю

Не только Медведев рассуждает о переходе на четырехдневную рабочую неделю (и не только ГАЗ готов поддержать инициативу хоть завтра). Основатель и председатель совета директоров Alibaba Group, миллиардер Джек Ма, беседуя с главой Tesla и SpaseX Илоном Маском во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае (World Artificial Intelligence Conference), заявил, что 12-часовая рабочая неделя вполне может стать реальностью как раз благодаря искусственному интеллекту.

Ма сравнил искусственный интеллект с появлением электричества. "Сила электричества в том, что оно дает людям время. Они могут пойти в караоке или на вечеринку. Я думаю, искусственный интеллект даст людям еще больше свободного времени, которым они смогут наслаждаться", - заявил бизнесмен.

При этом китайский миллиардер понимает, что замещение человека искусственным интеллектом создаст и проблему безработицы. Об этой перспективе должны уже в ближайшие 10-20 лет позаботиться правительства государств. "Они (власти) должны сосредоточиться на реформировании систем образования, чтобы наши дети могли найти работу, которая занимает только три дня в неделю и четыре часа в день", - поясняет Ма.

Многие считают, что эти слова Джека – сплошное лицемерие. В этом году он, например, поддержал инициативу по введению шестидневной рабочей недели и заработал прозвище 996 (работа с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю).

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Основатель Alibaba предрекает переход на 12-часовую рабочую неделю

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Теги: джек ма, илон маск, рабочая неделя, искусственный интеллект



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