В новой Раде определились с главами фракций. Порошенко, Медведчук и Вакарчук ушли "в тень"

Спикер начавшей работу новой Верховной рады Дмитрий Разумков объявил глав фракций в украинском парламенте.

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Фракцию партии "Слуга народа" возглавил считающийся одним из наиболее влиятельных ее членов Давид Арахамия, фракцию "Оппозиционной платформы - за жизнь" - Юрий Бойко и Вадим Рабинович, "Батькивщины" - Юлия Тимошенко, "Европейской солидарности" - Артур Герасимов и Ирина Геращенко, "Голоса" - Сергей Рахманин.

Итересно, что бывший президент Петр Порошенко и певец Ствятослав Вакарчук не стали выдвигаться на пост глав своих фракций. Также предпочел остаться "в тени" Виктор Медведчук.

Зарегистрирована и депутатская группа "За будущее", которая ориентируется на олигарха Игоря Коломойского и главу МВД Арсена Авакова. По закону, она будет иметь права фракции. Любопытно, что она уже получила финансовый комитет Рады, который возглавил соратник Коломойского Игорь Палица. Этот комитет важен для принятия законов в банковской сфере, необходимых для Коломойского.