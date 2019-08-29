Власти Кузбасса опровергли слухи о массовых нападениях медведей-людоедов

Власти Кузбасса опровергли слухи о массовых нападениях медведей на людей в регионе.

Ранее в соцсетях появились сообщения местных жителей о "нападениях медведей-людоедов" в лесах близ населенных пунктов, а также на окраинах городов и на трассах. Якобы только за весну-лето число жертв превысило 10 человек.

Однако в администрации области заявили, что с начала года не зафиксировано ни одного случая нападения медведя на человека.

Дважды хищники нападали на пасеки и один раз на домашний скот, передает РИА Новости.

Ранее на Камчатке необычное поведение рыбы в Курильском озере и окрестных реках стало причиной голода среди местных медведей. А это, в свою очередь, повлекло к возникновению внутривидовой агрессии (медведи нападают друг на друга) ислучаев нападения на людей.

В Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике приостановлено действие маршрута на реке Хакыцин (Южно-Камчатский заказник).