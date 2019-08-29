На Ямале стартовал отопительный сезон

На Ямале из-за похолодания в нескольких муниципальных образованиях начался отопительный сезон. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Ямалкоммунэнерго".

С 28 августа коммунальщики начали подачу теплоносителя на объекты социальной сферы Приуральского района. В жилые дома и другие объекты тепло придет уже завтра.

В Надымском районе сегодня подключили к теплу все объекты в селах Кутопъюган и Нори. В село Ныда сегодня тепло пришло на социальные объекты, с завтрашнего дня начнется отопление жилого фонда.

Сегодня ночью коммунальщики начали подачу тепла в жилые дома в Салемале, Панаевске, Яр-Сале, Новый Порт и Сеяхе.

Добавим, что поставка топлива в районы будет продолжена еще как минимум полтора месяца.