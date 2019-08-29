20 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
балкон, дом, высотка, многоэтажный дом, окно, высота (2016) | Фото:

В одном из жилых домов Тюмени взорвался газ

В одном из домов Тюмени по улице Тимофея Чаркова взорвался газ, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МЧС Сергей Юсько.

В 15.46 очевидец сообщил о пожаре на девятом этаже 19-ти этажного жилого дома по адресу Тимофея Чаркова, 81. Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания при утеплении балкона монтажной пеной.

Повреждено остекление окна в квартире и балконной рамы, деформирована кирпичная кладка наружного ограждения балкона. Пострадал один человек. Он госпитализирован с ожогом лица и рук.

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В одном из жилых домов Тюмени взорвался газ

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Теги: Тимофея Чаркова 81, хлопок, газ



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