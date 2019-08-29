В рамках нацпроекта на Среднем Урале до конца сезона приведут в порядок около 30 километров межпоселковых дорог

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году будет приведено в порядок около 30 километров межпоселковых дорог. Об этом сообщил начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов в ходе контрольного объезда ремонтируемых участков.

Одна из таких дорог четвертой категории проходит через село Черемисское близ Режа.

По словам местных жителей, проезжая часть давно не ремонтировалась, на ней образовалось много ям и выбоин. Жалобы уральцев были учтены при планировании ремонтов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"В Свердловской области национальный проект "Безопасные качественные автомобильные дороги" реализуется третий год подряд. Программа ремонтов формируется с учётом мнения жителей нашего региона, а также в нее попадают участки с наиболее интенсивным движением. С нынешнего года мы стали включать в программу такие объекты, как дорога Невьянск – Реж – Артёмовский, проходящая через деревни и села. Всего в этом году мы ремонтируем 27 участков региональных автодорог общей протяженностью более 80 километров. На эти работы направлены 1,4 миллиарда рублей, из них один миллиард из областного бюджета. На сегодняшний день восемь участков уже сданы", – сказал Вячеслав Данилов.

Жители Режевского городского округа с нетерпением ждут окончания работ. Согласно контракту, подрядчик ООО "Уралдортехнологии" должен сдать без малого десять километров дороги в октябре, но планирует завершить ремонт досрочно.

"Мы ведём работы по усилению дорожной одежды, замене дорожного полотна. Здесь на дорогу приходится большая нагрузка от большегрузной техники. Сейчас рабочие на разных отрезках снимают старый асфальт, производят оканавливание, скальным грунтом отсыпают "плавающие" участки дорожного полотна. Остается заасфальтировать еще 53 съезда к домам, установить дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, выполнить дорожную разметку, установить павильон автобусной остановки", – сказал генеральный директор "Уралдортехнологии" Роман Жданов.

Ремонтируемая дорога ведет к школе села Черемисское. Здесь уже уложен новый асфальтобетон, остается сделать съезды. Рядом со школой организованы пешеходные переходы, оснащенные в соответствии с современными требованиями безопасности жёлтым мигающим светофором, разметкой и ограждениями.

"Все жители села рады таким позитивным изменениям, поскольку дорога для нас очень много значит. Многие жители работают в Реже или Екатеринбурге. Бывали случаи, что ГИБДД запрещало организовывать подвоз учащихся из соседних сел из-за неудовлетворительного состояния дороги", – рассказал директор школы Александр Кораллов.

Всего на капитальный ремонт дороги Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское направлено 128 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

"Ремонт этой дороги позволит не только комфортно перемещаться жителям нашего округа, но и внесёт ощутимый вклад в экономику. Например, в наших селах производят молоко и другую сельхозпродукцию, хорошие дороги позволят быстро и в сохранности развозить продукцию по магазинам. Также повысится туристическая привлекательность нашего района, который славится бажовскими местами, природно-минералогическим заказником", – сказал председатель режевской думы Алексей Копалов.

Отметим, что работы курирует общественность и депутаты Режевской думы.

Напомним, что национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нынешнем году вышел за рамки Екатеринбургской агломерации и включил в себя основные транспортные артерии Свердловской области. Если в прошлом году выполнялись преимущественно малозатратные работы, то в этом году дорожники развернули и капиталоемкие ремонты.