В Пермском крае к зиме готовы все школы и 83% многоквартирных домов

Подготовка к отопительному сезону в Пермском крае идет в соответствии с графиком. Соответствующая информация прозвучала сегодня на заседании краевого правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Всего в Прикамье необходимо подготовить к зиме почти 27 тыс. многоквартирных домов, более 5 тыс. объектов социальной инфраструктуры, 1,4 тыс. котельных и порядка 64 тыс. километров коммунальных сетей.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в этом году на подготовку региона к зиме направлено 1,8 млрд руб., что на 17% больше, по сравнению с прошлым годом.

В краевом минстрое сообщили, что в настоящий момент к осенне-зимнему периоду готовы 1090 котельных, что составляет 75,% от общего числа. Не зафиксировано нарушений и отставаний и при подготовке объектов социальной сферы - уже готовы 4360 учреждений - или 88%. Школы готовы полностью. Начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков сообщил, что по данным на 28 августа, 83% многоквартирных домов проверены и к зиме готовы.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Александр Шицын сообщил, что проблемы по объектам теплоснабжения возникли в семи муниципалитетах. И они находятся на особом контроле. В пяти из них – Александровском районе, Губахинском, Чусовском, Краснокамском городских округах и Кизеле – введен режим повышенной готовности.

"В настоящий момент пути решения проблем найдены. В том числе через механизм оказания финансовой помощи. Так, Кизелу и Александровску выделено на подготовку к отопительному сезону по 14,5 млн руб. из резервного фонда", – отметил министр.

Также на заседании обсудили модернизацию сетей теплоснабжения. На реализацию этой программы выделят 1,5 млрд руб. В текущем году 13 наиболее проблемным территориям выделено порядка 500 млн руб.

"Эти средства муниципалитеты направляют не только на подготовку к отопительному сезону и неотложные мероприятия, но и на строительство и реконструкцию котельных. На сегодняшний день в работе проекты по 40 котельным, часть из них уже реализуется. Всего за три года будет отремонтировано более 70 котельных и 235 км сетей", – сообщил губернатор Максим Решетников.

Часть средств по комплексной программе направлены на погашение задолженностей за газ и электроэнергию. По словам Шицына, прирост задолженности за газ непрерывно снижается. В начале месяца он составил 250 млн руб, что на 84 млн ниже аналогичного показателя прошлого года.

По итогам заседания глава Прикамья Максим Решетников дал поручение заместителю председателя правительства Антону Удальеву взять на контроль территории, которые отстают от графика подготовки, а также в еженедельном режиме проводить совещания с главами отстающих муниципалитетов для оперативного решения проблем.