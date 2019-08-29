Украинские боевики захватили в плен троих военнослужащих ДНР

Сегодня ночью украинские диверсанты завязали бой с силами ДНР на горловском направлении. В результате один военный погиб, один тяжело ранен, трое пропали без вести. Об этом сообщает Управление Народной милиции ДНР.

Позже там добавили, что они взяты в плен боевиками нацистской организации "Азов" и находятся на командном пункте боевиков в Новолуганском.

Также отмечается, что у погибшего военнослужащего нет одного уха. По характеру раны сделано заключение, что украинские нацисты отрезали его с мертвого тела.