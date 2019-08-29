20 Сентября 2020
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Наука и техника В России
Юрий Гагарин (2018) | Фото:

"У нас ширинки нет": космонавты не смогут поддерживать "гагаринскую" традицию перед стартом

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо автобуса по дороге на стартовую площадку.

Как сообщает РИА Новости, новые российские скафандры "Сокол-М" для экипажа космического корабля "Федерация" не будут снабжены ширинкой.

Негласная традиция была заложена еще со времен Юрия Гагарина. Для этого у космонавтов на текущем поколении скафандров "Сокол-КВ-2" имеется специальная шнуровка.

"Я не знаю, как это будет происходить - у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание", - сказал гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

Напомним, планируется, что шестиместный пилотируемый космический корабль "Федерация" придет на смену кораблям "Союз" и автоматическим грузовым кораблям "Прогресс" и будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне.

Ранее в Роскосмосе отреагировали на заявление о возможных рисках для экипажа при посадке нового пилотируемого корабля в акватории Тихого океана.

Представитель ракетно-космической корпорации "Энергия" рассказал, что космонавты могут подвергнуться опасности, так как российские высокоскоростные суда не стоят на дежурстве в этом регионе.

В Роскосмосе заявили, что данное заявление было сделано сотрудником, не участвующим в разработке корабля, и носило "полемический характер".

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"У нас ширинки нет": космонавты не смогут поддерживать "гагаринскую" традицию перед стартом

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Теги: космонавты, скафандр сокол-м, корабль федерация, ширинка, традиция



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