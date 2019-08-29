20 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Федор Бондарчук (2018) | Фото:СТС

У Федора Бондарчука и Евгения Миронова на съемках украли телефоны

У российских артистов Федора Бондарчука и Евгения Миронова украли телефоны на съемках. Предположительно, неприятность произошла во время работы над передачей Федора "Кино в деталях".

По данным telegram-канала Baza, Федор заметил пропажу своего iPhone X, на студию приехала полиция, начался опрос очевидцев. В это время обнаружилось, что из гримерки пропал и телефон Евгения Миронова. Он уже уехал со съемок и не стал писать заявление.

Подозрение сразу пало на неизвестного парня, который сам зашёл на площадку, пробыл там около часа и спокойно вышел. Все его приняли за обычного работника.

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У Федора Бондарчука и Евгения Миронова на съемках украли телефоны

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Теги: федор бондарчук, евгений миронов, кража, телефон, съемки



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Развитие сюжета:

Ранее 04.09.2019 10:30 Мск В Москве задержали похитителя телефонов Бондарчука и Миронова

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