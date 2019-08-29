В Кургане автоледи не остановилась перед пешеходным переходом и сбила 6-летнего ребенка

В Кургане невнимательная автоледи сбила 6-летнего ребенка.

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Красина и Советской.

ДТП произошло 29 августа в районе 14.00, сообщили Накануне.RU госавтоинспекторы, которые прибыли на место аварии.

Ребенок переходил дорогу один - по пешеходному переходу. Маршрутный автобус остановился, чтобы его пропустить, в это время по второй полосе двигался "Дэу Матиз" под управлением 44-летней женщины. Она не снизила скорость перед пешеходным переходом, как того требуют правила дорожного движения - мальчик в это время вышел из-за автобуса, который стоял на первой полосе.

Ребенок получил травмы, его доставили в областную детскую больницу имени Красного креста.