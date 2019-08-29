Семимесячного ребенка, родившегося у челябинки на отдыхе в Турции, не могут доставить в Россию

Семимесячного ребенка, родившегося у жительницы Челябинска на отдыхе в Турции, в настоящий момент нельзя транспортировать в Россию. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Людмила Подлубная, передает корреспондент Накануне.RU.

"По данным клиники, ребенок сейчас нетранспортабелен. Его возможная транспортировка после стабилизации состояния. ВЦМК "Защита" этим тоже занимается, ребенок находится на контроле. Как только клиника даст добро на эвакуацию ребенка, он будет эвакуирован в Россию", - рассказала она.

Стоит отметить, что ребенок родился на сроке 30 недель, весом чуть больше 1 кг. У семьи в туристическую страховку не входило оказание помощи во время беременности, поэтому все расходы на пребывание семьи ложатся на них.

"Я думаю, мы предпримем меры, чтобы направить в соцзащиту ходатайство выделить ресурсы, чтобы помочь семье", - добавила Подлубная.

В настоящий момент неизвестно, когда ребенка можно будет транспортировать в Россию.

"Мы не можем делать такие прогнозы. В среднем должно пройти время, чтобы ребенок набрал определенный вес. Это может быть месяц и больше. Все будет зависеть от того, что скажет клиника", - подчеркнула она.

Напомним, жительница Челябинска экстренно родила ребенка на отдыхе в Турции. Ей сделали кесарево сечение, так как малыш должен был родиться лишь через два месяца. Прямо из отеля, где у 33-летней челябинки отошли воды, она с мужем на такси поехала в больницу. Там не оказалось необходимого оборудования для подобных родов, пришлось ехать в другую больницу. Женщине сделали кесарево сечение, однако после выписки предъявили счет. Как говорит новоявленная мама, таких денег у семьи нет.