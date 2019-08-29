В России создается госпрограмма по ремонту и развитию детских лагерей

В России создан проект программы "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей". Его подготовило Министерство просвещения страны.

В частности, предполагается принять меры по усовершенствованию и созданию мест отдыха для детей - речь идет о ремонте и развитии детских лагерей. Разработка проекта проходила с учетом плана "Десятилетие детства", утвержденного по инициативе спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету", предполагается усовершенствование госрегулирования сферы детского отдыха и развитие инфраструктуры, в том числе за счет партнерства государства и частников, а также рост уровня доступности услуг. Сейчас проект Минпросвещения находится на стадии согласования с другими министерствами - в первую очередь, экономического развития и финансов.

Как сообщало Накануне.RU, почти 500 детей из Свердловской области отдохнули в международном детском центре "Артек" (Крым) с начала 2019 года.