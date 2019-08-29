"Транснефть" отказалась подписывать соглашение с уральской "Корпорацией развития"

Акционеры "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") вносят изменения в шестистороннее соглашение о строительстве социальной инфраструктуры нефтепровода "Заполярье - Пурпе". Общество уведомило регионы об отказе "Транснефти" подписывать допсоглашение, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о дополнительном соглашении от мая 2018 г. об оплате дополнительной эмиссии акций "Корпорации развития". Ценные бумаги уже перешли к акционерам, уставной капитал Корпорации в 2019 г. увеличился на 1,8 млрд руб.

Однако в дополнительное соглашение 30 августа будут внесены корректировки. "Проект подготовлен в связи с поступившей от "Корпорация развития" информацией об отказе подписания ПАО "Транснефть" дополнительного соглашения, являющегося одной из его сторон", - говорится в материалах акционеров.

Напомним, решение о привлечении "Корпорации развития" к строительству инфраструктурных объектов нефтепровода "Заполярье — Пурпе" было принято в 2011 г. Cтройки для "Транснефти" - практически единственный проект, оставшийся в портфеле "Корпорации развития".

Как сообщало Накануне.RU, штат "Корпорации развития", которую после череды уходов топ-менеджеров возглавил выходец из Югры Сергей Черняев, сократился до девяти человек, при этом средняя зарплата в акционерном обществе, субсидируемом Югрой, Ямалом и Тюменской областью, превышает полмиллиона. В 2018 г. получила рекордный убыток - более 4 млрд руб., на этом фоне руководство rорпорации перестало публично отчитываться перед депутатами и губернаторами регионов-акционеров.

Редакция обратилась за комментариями по вопросу продолжения работы "КР" по шестистороннему соглашению в пресс-службы "Транснефти" и самой "Корпорации развития".