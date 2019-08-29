В Салехарде после визита полпреда президента расселят три аварийных дома

В Салехарде полпред президента в УрФО Николай Цуканов в компании губернатора арктического региона Дмитрия Артюхова пришел в гости к одной из горожанок. После визита глава Ямала пообещал, что в ближайшие годы из аварийного жилья в новое переедут 13 тыс. семей, передает корреспондент Накануне.RU.

О посещении одного из домов Артюхов написал на своей странице "ВКонтакте". По его словам, аварийные дома №№12, 14 и 16 на улице Мира в Салехарде будут расселены до конца этого года.

"Зашли в одну из квартир вместе с полномочным представителем президента России Николаем Цукановым. Ситуация действительно критическая. Стены – в трещинах, потолок осыпается, в квартирах холодно. В ближайший месяц все жильцы переедут в маневренный фонд. Это, конечно, временная мера. Главное – как можно быстрее предоставить людям своё капитальное жильё. Сделаем это уже до конца декабря", - отметил губернатор.

В ближайшие пять лет в новые квартиры переедут 38 тыс. ямальцев или 13 тыс. семей.

"Будем стараться по мере возможности дополнительно наращивать темпы и увеличить эту цифру", - резюмировал Артюхов.

Напомним, сегодня Цуканов проверяет, как на Ямале реализуют нацпроекты.