20 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов Николай Цуканов дом с трещинами Мира Салехард (2019) | Фото: vk.com/artyukhov_da

В Салехарде после визита полпреда президента расселят три аварийных дома

В Салехарде полпред президента в УрФО Николай Цуканов в компании губернатора арктического региона Дмитрия Артюхова пришел в гости к одной из горожанок. После визита глава Ямала пообещал, что в ближайшие годы из аварийного жилья в новое переедут 13 тыс. семей, передает корреспондент Накануне.RU.

О посещении одного из домов Артюхов написал на своей странице "ВКонтакте". По его словам, аварийные дома №№12, 14 и 16 на улице Мира в Салехарде будут расселены до конца этого года.

"Зашли в одну из квартир вместе с полномочным представителем президента России Николаем Цукановым. Ситуация действительно критическая. Стены – в трещинах, потолок осыпается, в квартирах холодно. В ближайший месяц все жильцы переедут в маневренный фонд. Это, конечно, временная мера. Главное – как можно быстрее предоставить людям своё капитальное жильё. Сделаем это уже до конца декабря", - отметил губернатор.

В ближайшие пять лет в новые квартиры переедут 38 тыс. ямальцев или 13 тыс. семей.

"Будем стараться по мере возможности дополнительно наращивать темпы и увеличить эту цифру", - резюмировал Артюхов.

Дом с трещинами Салехард Мира(2019)|Фото: vk.com/artyukhov_da

Дом с трещинами Салехард Мира(2019)|Фото: vk.com/artyukhov_da

Дмитрий Артюхов Николай Цуканов дом с трещинами Мира Салехард(2019)|Фото: vk.com/artyukhov_da

Напомним, сегодня Цуканов проверяет, как на Ямале реализуют нацпроекты.

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В Салехарде после визита полпреда президента расселят три аварийных дома

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Теги: Дмитрий Артюхов, Николай Цуканов, аварийные дома



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Ранее 26.08.2019 10:17 Мск Цуканов летит на Ямал - проверять, как в округе реализуют нацпроекты

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