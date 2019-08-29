Только треть россиян правильно называет дату начала Второй мировой войны

90% россиян могут назвать дату начала Второй мировой войны, но только 32% дают правильный ответ – 1939 год. Преимущественно это люди с высшим образованием. Более половины – 52% - считают, что Вторая мировая началась в 1941 году. Таковы данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Основной причиной начала Второй мировой войны россияне считают борьбу за ресурсы и сферы мирового влияния — такую версию высказал каждый седьмой опрошенный (14%). Следующей по значимости причиной наши соотечественники считают стремление Германии завоевать всех, расширить территорию и достичь мирового господства (13%). Также многие россияне в качестве причины начала Второй мировой войны указали попытку Германии захватить Россию (10%). Каждый десятый респондент уверен, что к конфликту привели разногласия между странами и состояние мировой политики того времени (7%). При этом треть наших соотечественников не определились в вопросе о причинах начала Второй мировой войны (34%).

Большинство россиян безошибочно называют союзников и противников СССР во Второй мировой войне. Так, в качестве союзников уверенно называют США, Великобританию и Францию. Чаще всего правильные ответы дают представители старшего поколения в возрасте от 45 до 59 лет (73%, 66% и 34% соответственно) и старше 60 лет (72%, 63% и 38% соответственно). Реже — респонденты от 18 до 24 лет (31% назвали в качестве союзника США, 32% — Англию и 19% — Францию), от 25 до 34 лет (41%, 38% и 23% соответственно) и от 35 до 44 лет (49%, 45% и 29% соответственно). При этом 8% относят к союзникам Польшу и 5% — Китай. Еще 4% включают в этот список Монголию. По 2% — Украину, Белоруссию, Испанию и Чехословакию.