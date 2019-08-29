20 Сентября 2020
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Нижнетагильская городская дума, гордума, Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

Избрание нового председателя гордумы Нижнего Тагила может обернуться скандалом из-за "дела тагильской борзоты"

Избрание нового председателя городской думы Нижнего Тагила может обернуться скандалом. Причиной может стать то, что кандидат на пост оказался связан с громким делом "тагильской борзоты".

Ранее источник Накануне.RU сообщил, что в эту пятницу на внеочередном заседании гордумы будет избран новый спикер - адвокат Вадим Раудштейн. Его предшественник Алексей Пырин уезжает в Новокузнецк, где займет высокую должность в подразделении ЕВРАЗ.

По нашим данным, утверждение Раудштейна должно позволить сохранить установившийся при избрании нынешнего состава гордумы в 2017 году негласный паритет двух промышленных гигантов - УВЗ и НТМК ("Евраз"). В данном случае выходца из "Евраза" должен сменить другой близкий к холдингу депутат - Раудштейн (так, известно, что его сестра Елена Раудштейн является директором некоммерческой организации "Благотворительный фонд ЕВРАЗ — Урал"). Однако для Тагила такой шаг может обернуться имиджевым ударом и скандалом при рассмотрении в думе, тема активно обсуждается в политических Telegram-каналах.

Как напоминает Telegram-канал "Вслух", Раудштейн был адвокатом экс-директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина по громкому делу о невыплате зарплаты и махинациях со счетами предприятия. В 2017 году завод стал известен на всю страну, когда после жалоб рабочих Владимиру Путину президент описал ситуацию такими словами, как "борзота", "дерзость" и "хамство".

Денис Кокорин, Вадим Раудштейн, суд(2019)|Фото: ИА «Все новости»

Вадим Раудштейн (второй слева)

"Кокорина-младшего тогда посадили. А вот интересы его в суде представлял нынешний кандидат на пост спикера НТГД Вадим Раудштейн. Говорят, с Кокориными его связывают не только деловые отношения, но и дружеские. Именно поэтому обычно осторожный Вадим засветился в этом деле", - утверждает канал. Тут стоит добавить, что Кокорин-старший еще с 90-х годов известен во втором по величине городе Свердловской области как "авторитетный" бизнесмен, авторитет коего родом еще из 90-х.

В октябре прошлого года суд назначил Денису Кокорину два года лишения свободы со штрафом в 500 тыс. руб. Отбывать срок его отправили в колонию общего режима.

Любопытно также, что складывающий полномочия Пырин, по данным того же канала, оставляет себе "подстраховочку" - якобы он решил остаться депутатом. "Как он будет из Новокузнецка представлять интересы [тагильских] избирателей – решительно непонятно", - пишет канал.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий . Имя нового спикера должно стать известно уже завтра.

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Избрание нового председателя гордумы Нижнего Тагила может обернуться скандалом из-за "дела тагильской борзоты"

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Теги: дума, спикер, Раудштейн, Нижний Тагил, пырин



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Ранее 30.08.2019 11:37 Мск Новым спикером думы Нижнего Тагила стал адвокат Вадим Раудштейн
Ранее 30.08.2019 10:53 Мск Адвокату нашли соперника: на пост спикера думы Нижнего Тагила претендуют два кандидата

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