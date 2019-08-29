В Кремле "не готовы" комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву

В Кремле не стали комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Москвой и Киевом "имеют место определенные контакты" по теме обмена.

Но официально Кремль сообщит о старте процесса обмена заключенными между Россией и Украиной, когда будет готов, передает "Интерфакс".

Напомним, Сенцова днем 28 августа вывезли в неизвестном направлении из колонии в Лабытнанги. Позже стало известно, что он переведен в Москву, в СИЗО Лефортово.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Олега Сенцова.

Вышинский накануне был отпущен из СИЗО под личное поручительство и дал согласие на участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и на Украине лиц.