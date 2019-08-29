Мэрия Екатеринбурга отменила "общественное обсуждение" проекта реконструкции Зеленой рощи

Запланированное в администрации Екатеринбурга "общественное обсуждение" проекта реконструкции Зеленой рощи отменено, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Напомним, благоустройство Зеленой рощи началось в июле. Победителем конкурса на проведение работ стала компания "Свердловскавтодор", которая входит в УГМК. Изначальная сумма контракта была 161 млн руб., но "Свердловскавтодор" согласился выполнить работы за 130 млн руб. Общественники не раз выражали опасения, что под предлогом "благоустройства" в парке могут вырубить здоровые деревья и сузить пешеходные дорожки. 28 августа урбанист и общественник Владимир Злоказов сообщил в своем Facebook, что его пригласили в администрацию Екатеринбурга "для общественного обсуждения по Зеленой роще".

"Мероприятие отменено, о причинах ничего не знаю. Скорее всего, перенесено. На какую дату, не ясно", - сообщила Мкртчян.

Ранее представители сообщества "Парки и скверы" в своей группе "Вконтакте" отмечали, что, "раз обсуждение общественное, то его должны были анонсировать на сайте администрации, но сколько его не искали, найти не смогли".