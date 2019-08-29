Зарплаты сотрудников "Газпрома" увеличатся на 15%

"Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15% - на уровень в три раза выше инфляции. Объявление на селекторном совещании сделал глава компании Алексей Миллер.

Алексей Миллер также напомнил, что в этом году компания выплатила акционерам самые высокие за всю историю дивиденды - 16,62 руб.на акцию.

"Сейчас мы разрабатываем новую дивидендную политику - планируем в перспективе выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО. Мы видим, что инвесторы положительно оценивают наши действия. Капитализация "Газпрома" составляет более $80 млрд. Это в 1,5 раза больше, чем полгода назад. "Газпром" сегодня - лидер российского фондового рынка", - приводит его слова ТАСС.

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 г. выросла на 32,6%, до 836,5 млрд руб.