20 Сентября 2020
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миллер алексей борисович председатель правления оао газпром (2010) | Фото: Накануне.ru

Зарплаты сотрудников "Газпрома" увеличатся на 15%

"Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15% - на уровень в три раза выше инфляции. Объявление на селекторном совещании сделал глава компании Алексей Миллер.

Алексей Миллер также напомнил, что в этом году компания выплатила акционерам самые высокие за всю историю дивиденды - 16,62 руб.на акцию.

"Сейчас мы разрабатываем новую дивидендную политику - планируем в перспективе выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО. Мы видим, что инвесторы положительно оценивают наши действия. Капитализация "Газпрома" составляет более $80 млрд. Это в 1,5 раза больше, чем полгода назад. "Газпром" сегодня - лидер российского фондового рынка", - приводит его слова ТАСС.

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 г. выросла на 32,6%, до 836,5 млрд руб.

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Зарплаты сотрудников "Газпрома" увеличатся на 15%

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Теги: Алексей Миллер Газпром, зарплаты



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