20 Сентября 2020
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Образование Курганская область
Курганский Государственный университет (2016) | Фото:Накануне.RU

В Курганском госуниверситете будут учиться студенты из Вьетнама и Афганистана

В новом учебном году в Курганском госуниверситете будут учиться молодые люди из иностранных государств. Всего их 11 человек, это граждане Вьетнама, Афганистана, Казахстана, Узбекистана, Туркмении и других. Также в вуз поступили жители других городов России - Екатеринбурга, Омска, Томска и других.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КГУ, университет активно готовится к новому учебному году. На 2 сентября запланирована торжественная линейка, в которой примут участие первые лица региона.

Врио ректора КГУ Надежда Викторовна Дубив отметила, что в этом году студентами, магистрантами и аспирантами вуза стали 1 тыс. 683 человека, на бакалавриат и специалитет очной формы обучения на бюджетные места зачислены 593 человека, 184 человека продолжили свое обучение в магистратуре на бюджетной основе.

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В Курганском госуниверситете будут учиться студенты из Вьетнама и Афганистана

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Теги: КГУ, студенты, учебный год, вуз, Курган



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