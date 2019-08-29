В Курганском госуниверситете будут учиться студенты из Вьетнама и Афганистана

В новом учебном году в Курганском госуниверситете будут учиться молодые люди из иностранных государств. Всего их 11 человек, это граждане Вьетнама, Афганистана, Казахстана, Узбекистана, Туркмении и других. Также в вуз поступили жители других городов России - Екатеринбурга, Омска, Томска и других.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КГУ, университет активно готовится к новому учебному году. На 2 сентября запланирована торжественная линейка, в которой примут участие первые лица региона.

Врио ректора КГУ Надежда Викторовна Дубив отметила, что в этом году студентами, магистрантами и аспирантами вуза стали 1 тыс. 683 человека, на бакалавриат и специалитет очной формы обучения на бюджетные места зачислены 593 человека, 184 человека продолжили свое обучение в магистратуре на бюджетной основе.